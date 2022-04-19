В Ташкенте арестованный на 15 суток политолог Камолиддин Раббимов отпущен на свободу

CentralAsia (UZ) - Камолиддин Раббимов, известный политический эксперт, вернувшийся в Узбекистан из Франции в прошлом году, возможно «подвергся преследованию за свои критические взгляды». Об этом сообщила на своей странице в соцсетях узбекский журналист в «Голосе Америки» Навбахор Имамова.

МВД Узбекистана распространило 19 апреля заявление, подтверждающее, что Камолиддин Раббимов подозревается в нарушении трех статей Кодекса Узбекистана об административных правонарушениях.

Днем ранее Раббимова задержали и допросили. Шайхантахурский районный суд Ташкента приговорил его к 15 суткам ареста за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и Национальной гвардии.

Но городской суд отменил приговор, - сообщила Навбахор Имамова. В настоящее время Раббимов находится дома.

На своей странице в Facebook политолог написал, что возле базара Чорсу в Ташкенте 17 апреля проходил рейд правоохранительных органов. «Я понимаю, что было неправильно вмешиваться в операцию сотрудников МВД», — пишет он. Раббимов также попросил общественность не политизировать инцидент.