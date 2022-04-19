Минфин Казахстана оценил ущерб от аварии в порту Новороссийска

CentralAsia (KZ) - Ущерб от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) для Казахстана оценивается в 100–150 млрд тенге ($218,5–327,8 млн), сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает «Известия». Он отметил, что точную цифру сейчас назвать невозможно: все зависит от сроков ремонта и того, «будут ли дальше санкционные меры».

22 марта КТК приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале под Новороссийском: из-за шторма были повреждены два шланга внутреннего рукава ВПУ-2 и смещен каркас одного из плавучих шлангов ВПУ-30. В консорциуме повреждения назвали критическими, сроки ремонта оценили в полтора-два месяца. «При такой продолжительности восстановительных работ мы говорим о потенциальной потере до 80% отгрузки, то есть до 1 млн барр. [нефти] в сутки», — сказал замминистра энергетики России Павел Сорокин.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявлял, что страна не сможет перенаправить весь объем экспортируемой по КТК нефти на альтернативные маршруты. Сокращение добычи нефти из-за аварии в республике оценивали в 320 тыс. барр. в сутки.

28 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что КТК частично возобновил отгрузку нефти из Новороссийска после поломки. По данным издания, компания восстановила одно из трех ВПУ после обследования.

КТК — международный нефтетранспортный проект, в котором участвуют ведущие добывающие компании из России, Казахстана и других стран мира. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1,5 тыс. км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана и сырье с российских месторождений. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год. В Новороссийске нефть загружают на танкеры для отправки на мировые рынки.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. В случае ее остановки американским и европейским потребителям придется либо искать новых поставщиков, либо Казахстану понадобится переводить свои потоки на маршрут нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, а это займет много времени.

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