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Таджикистан и Саудовская Аравия создадут совместный логистический хаб

CentralAsia (TJ) -  Промышленные ведомства Таджикистана и Саудовской Аравии рассматривают возможности создания логистического хаба для увеличения объема двустороннего товарооборота.

Создание такого центра обсуждалось на встрече министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира и министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандара Алхораефа, которая прошла в формате он-лайн, передает пресс-служба Минпрома РТ.

Отмечается, что создание такого хаба будет способствовать росту товарооборота между двумя странами путем ускорения поставок грузов.

Глава Минпрома Таджикистана на встрече отметил, что республика обладает высоким потенциалом производства горнорудной, текстильной, пищевой, фармацевтической продукции.

Логистический хаб представляет собой городок со всей соответствующей инфраструктурой, в том числе складами. Такими центрами выполняется комплекс операций по обработке и отправке грузов.

Главным условием для создания такого парка, естественно, является наличие товаров для оборота. А двусторонний товарооборот Таджикистана с Саудовской Аравией по итогам 2021 года составил всего $350 тыс, что равняется 0,01% внешнеторгового оборота республики.

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