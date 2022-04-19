В Туркменистане запретили работу большинства салонов красоты, использующих инвазивные процедуры - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане запретили все те услуги салонов красоты, которые, по версии властей, сопряжены с внедрением в тело «инородных предметов», передает издание turkmen.news.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов ходят по салонам красоты и требуют прекратить оказывать услуги по внедрению ботокса, разглаживанию морщин, наращиванию ресниц, увеличению губ, наклеиванию накладных ногтей. Источники заявили, что клиенток салонов за «использование инородных предметов» штрафуют, также мастерам угрожают 15-ю сутками ареста.

Источники turkmen.news в разных регионах страны подтверждают, что за «возвращение к естественной красоте» взялись всерьез.

Для женщин в небольших населенных пунктах в провинции открытие салона красоты было одним из немногих способов заработать. Хозяйка салона реализовывала свой предпринимательский талант, а совсем юные девушки после недолгого обучения могли стать в салоне наемными сотрудницами. Теперь же эти заведения вынуждены массово закрываться. Фактически единственный вид услуг, который им можно оставить в прайс-листе — это стрижка. По информации владелицы одного из салонов в Балканском велаяте, эта услуга составляла лишь 10% от их выручки.

При этом власти пытаются воздействовать не только на малый бизнес, но и на сознание потенциальных клиенток. Источники turkmen.news сообщили, что в школы, училища и техникумы Туркменабада, а также в школы городов Дянев и Сейди Лебапского велаята из Ашхабада прислали директивы о необходимости пропаганды отказа от косметики, окраски волос, маникюра, педикюра и татуировок. Школьницам и студенткам будут внушать, что любые услуги салонов красоты недопустимы.

Некоторые женщины, ранее потратившие крупные суммы на осветление волос, не хотят закрашиваться обратно в темный цвет. Они сейчас активно скупают парики, чтобы ходить на работу в бюджетные учреждения в «правильном» виде, а в свободное время выглядеть так, как хочется.

Источники утверждают, что в некоторых учреждениях от сотрудниц стали требовать даже носить под платьями балаки (исподние штаны).