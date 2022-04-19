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В ДНР заявили о начале штурма «Азовстали» в Мариуполе
Комбинат "Азовсталь"
Комбинат "Азовсталь"

CentralAsia (CA) -  Специальные группы начали штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, заявил в эфире «Россия 24» представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РБК.

«Насколько мне известно, что частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе», — сказал он. В этом ДНР помогают российские авиация и артиллерия, отметил Басурин. Он выразил надежду, что в скором времени находящиеся на территории предприятия бойцы сдадутся, и подчеркнул, что ход штурма будет зависеть от профессионализма специальных групп.

«Если мы берем жилые кварталы, то мы уже их полностью контролируем в Мариуполе», — отметил Басурин.

Кроме того, представитель Народной милиции опроверг заявления, что на предприятии сейчас есть гражданские лица.

По словам Басурина, украинские военные будут использовать любые фейки, чтобы отсрочить начало штурма.

Как ранее сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, остатки украинской группировки в Мариуполе заблокированы на территории комбината «Азовсталь», остальная территория города полностью зачищена. По его данным, на «Азовстали» остаются не более 2,5 тыс. украинских силовиков, включая военнослужащих националистического полка «Азов», и «иностранных наемников». Российские военные предлагали им сложить оружие с 06:00 до 13:00 мск воскресенья в обмен на сохранение жизни.

До начала военных действий завод «Азовсталь» считался одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. Завод входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.

Производственные мощности предприятия позволяли ему производить до 5,7 млн т чугуна, 5,3 млн т конвертерной стали и 4,7 млн т готового проката в год.

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