В Таджикистане создан национальный поисковик

CentralAsia (TJ) - В настоящее время системой smj управляют Файзуллоджон Сафаров и несколько его друзей. Для этого они вложили собственные средства. Некоторые эксперты в области технологий приветствуют этот проект, но в то же время предсказывают сложности на пути к успеху.

Эксперт по информационным технологиям Рустам Гулов говорит, что такие системы, как Google, были запущены в конце 90-х, когда рынок был пуст. Но, по его словам, национальная поисковая система выходит на рынок в то время, когда пользователи привыкли использовать Google и Яндекс. Рустам Гулов считает, что в этих условиях будет трудно привлечь и удержать внимание людей к национальной поисковой системе.

Несмотря на эти трудности, авторы таджикского поисковика уверены в успехе. Конечно, чтобы конкурировать с такими глобальными IT-корпорациями, как Google и Яндекс, нужны большие инвестиции, которых у основателей национального поисковика пока нет.

Ранее были попытки создать национальную соцсеть в Таджикистане аналогичную Одноклассникам и Facebook. В частности, в 2015 году появилась соцсеть «Хамсинфон» («Одноклассники» - перевод с тадж. на русс.яз.), но просуществовала она недолго.

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