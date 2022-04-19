За участие в январских погромах в Казахстане платили от $20 до $100, – Генпрокуратура РК

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CentralAsia (KZ) - За участие в январских погромах в Казахстане платили от $20 до $100, заявил заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает КазТАГ.

«Активно ведется следствие по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников январских событий. Так, в Алматинской области установлены граждане «О» и «Н», которые в городе Талдыкорган финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. За участие в погромах выплачивались от $20 до $100 на человека», - сообщил Килымжанов на брифинге во вторник.

По его словам, «данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках».

«Житель Жамбылской области, находясь в городе Алматы, 4 января 2022 года создал Telegram-канал, на который за считанные часы подписались несколько тысяч участников. Посредством данного Telegram-канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей «Молотова», оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвата зданий. Затем 5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области», - сказал представитель надзорного органа.

Он заверил, что следствие располагает доказательствами по данному делу, а «подозреваемое лицо установлено и находится под арестом».

«В этом же регионе установлены водитель автомашины «Газель» гражданина «С» и его сообщник – гражданин «К», которые передвигались на указанном авто, раздавали заранее заготовленную арматуру, похищенные полицейские щиты и бронежилеты. Также они использовали свой автомобиль для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка. Анализ уголовных дел показывает, что в других регионах, где произошли трагические события, они развивались по идентичным сценариям и имели общую координацию. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии единого плана», - заявил спикер.

К примеру, добавил он, в Алматы задержаны четверо подозреваемых, «которые через социальные сети получали инструкции по изготовлению арматурных прутьев и их транспортировки к месту нахождения погромщиков».

«В настоящее время ведется работа по установлению их координаторов», - сказал Килымжанов.

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