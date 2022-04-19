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МИД Украины: В Киеве возобновили работу 16 диппредставительств, включая некоторые страны Центральной Азии
Фото: с сайта МИД Украины
Фото: с сайта МИД Украины

CentralAsia (CA) -  По состоянию на понедельник, 18 апреля, в Киеве возобновили работу 16 дипломатических представительств других стран, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«С каждым днем все большее число дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве», – говорится в сообщении ведомства.

Украинские дипломаты уточнили, что в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

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