Лев, обнаруженный в одном из домов под Ташкентом, укусил 3-х летнего ребенка и его мать

CentralAsia (UZ) - Молодой африканский лев, которого на днях обнаружили в частном доме в Ташкентской области, 7 апреля напал на трехлетнего ребенка и членов его семьи, когда те вышли в магазин за молоком. Об этом сообщает Telegram-канал «Хalq dardi», ссылаясь на данные пострадавших.

Как сообщается, хищник напал сначала на ребенка, а когда его мать попыталась вырвать мальчишку из лап зверя, то была также им укушена. Беременная тетя, оказавшаяся рядом, испытала стресс.

Зверь успел нанести телесные повреждения ребенку. Отмечается, что мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии во вторую детскую хирургическую клинику Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

Ранее сообщалось, что сотрудники Ташкентского областного управления экологии и охраны окружающей среды посетили дом, где содержался хищник. Владелец животного, 18-летний молодой человек, не смог предоставить необходимые документы, разрешающие ввоз и содержание животного, и сказал, что он завел львенка из любопытства. В результате лев был изъят, а в отношении владельца оформлены соответствующие документы, проводится дознание.