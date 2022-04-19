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В Узбекистане создан Центр клинических исследований лекарственных средств

CentralAsia (UZ) -  Под Ташкентом в фармацевтическом кластере Tashkent Pharma Park создан Центр клинических исследований лекарственных средств. На закуп медицинского и лабораторного оборудования направят кредитные средства Эксимбанка Кореи, сообщает .

Центр развития клинических исследований лекарственных средств в форме госпредприятия создан постановлением Кабинета министров Узбекистана от 14 апреля. Учредителем центра является Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.

Основными задачами центра установлены:

организация клинических исследований лекарственных средств на основе международных этических и научных стандартов;

координация развития клинических исследований в Узбекистане и модернизация клинических баз на основе мировых стандартов;

организация клинических исследований лекарственных средств в соответствии с «Надлежащей клинической практикой» (GCP) и международного сотрудничества по GCP;

определение фармакологической биоэквивалентности дженериков оригинальным препаратам;

проведение фармакокинетических исследований лекарственных средств;

подготовка кадров в области клинических исследований.

Центр будет оказывать платные услуги, привлекать средства международных финансовых институтов, иностранных организаций и стран-доноров.

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