В Узбекистане создан Центр клинических исследований лекарственных средств

- Узбекистан, общество
- 14:39, 19 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Под Ташкентом в фармацевтическом кластере Tashkent Pharma Park создан Центр клинических исследований лекарственных средств. На закуп медицинского и лабораторного оборудования направят кредитные средства Эксимбанка Кореи, сообщает .
Центр развития клинических исследований лекарственных средств в форме госпредприятия создан постановлением Кабинета министров Узбекистана от 14 апреля. Учредителем центра является Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.
Основными задачами центра установлены:
организация клинических исследований лекарственных средств на основе международных этических и научных стандартов;
координация развития клинических исследований в Узбекистане и модернизация клинических баз на основе мировых стандартов;
организация клинических исследований лекарственных средств в соответствии с «Надлежащей клинической практикой» (GCP) и международного сотрудничества по GCP;
определение фармакологической биоэквивалентности дженериков оригинальным препаратам;
проведение фармакокинетических исследований лекарственных средств;
подготовка кадров в области клинических исследований.
Центр будет оказывать платные услуги, привлекать средства международных финансовых институтов, иностранных организаций и стран-доноров.