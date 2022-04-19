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Минобороны России сообщило об ударах по 1260 военным объектам Украины
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Воздушно-космические силы и артиллерия России нанесли удары по 1260 военным объектам Украины, в том числе по 25 пунктам управления. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны уточнили, что были уничтожены пункты управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск (Луганская область); два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска (Николаевская область) и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляй Поле (Запорожская область) и Николаевка Вторая (Запорожская область), а также 1214 мест сосредоточения украинских солдат.

Кроме того, Конашенков отметил, что российские ВКС уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» на Украине.

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