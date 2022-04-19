экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол Монголии нанес визит вежливости председателю Великого национального собрания Турции

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в Туреции Г.Мөнхбаяр нанес визит вежливости председателю Великого Национального Собрания Турции Мустафе Шентопу и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и межпарламентском сотрудничестве.

Мөнхбаяр передал спикеру Мустафе Шентопу приветствия спикера Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение успехами межпарламентского сотрудничества и обсудили возможности его дальнейшей активизации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Назарбаев все еще может давать поручения по вопросам безопасности и внешней политики Казахстана, – постановление правительства
  • Узбекистан опроверг информацию об обстреле объектов в Термезе с территории Афганистана
  • Возникла новая проблема в обеспечении доступности внутреннего фондового рынка Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com