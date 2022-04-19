Посол Монголии нанес визит вежливости председателю Великого национального собрания Турции

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Туреции Г.Мөнхбаяр нанес визит вежливости председателю Великого Национального Собрания Турции Мустафе Шентопу и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и межпарламентском сотрудничестве.

Мөнхбаяр передал спикеру Мустафе Шентопу приветствия спикера Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение успехами межпарламентского сотрудничества и обсудили возможности его дальнейшей активизации.

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