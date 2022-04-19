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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 55 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 20 800 человек,

танков ‒ 802,

боевых бронированных машин ‒ 2063,

артиллерийских систем – 386,

РСЗО - 132,

средства ПВО - 67,

самолетов – 169,

вертолетов – 150,

автомобильной техники - 1495,

корабли/катера - 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158,

специальная техника – 27,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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