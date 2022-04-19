Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 55 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 14:58, 19 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 20 800 человек,
танков ‒ 802,
боевых бронированных машин ‒ 2063,
артиллерийских систем – 386,
РСЗО - 132,
средства ПВО - 67,
самолетов – 169,
вертолетов – 150,
автомобильной техники - 1495,
корабли/катера - 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 158,
специальная техника – 27,
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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