Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 55 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 20 800 человек, танков ‒ 802, боевых бронированных машин ‒ 2063, артиллерийских систем – 386, РСЗО - 132, средства ПВО - 67, самолетов – 169, вертолетов – 150, автомобильной техники - 1495, корабли/катера - 8, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 158, специальная техника – 27, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia