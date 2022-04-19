Представители посольства Южной Кореи посетили Национальный олимпийский комитет Монголии

CentralAsia (MNG) - 18 апреля в МНОК состоялась встреча второго секретаря посольства Республики Корея Джуна Пиль Хёна с президентом Монгольского национального олимпийского комитета (МНОК) Баттушиг Батболд.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества во время зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в провинции Канвондо Республики Корея. Они также обменялись мнениями об активизации сотрудничества путем подключения южнокорейских спортивных ассоциаций и университетов к монгольским спортивным организациям.

На встрече также присутствовали первый вице-президент МНОК Ч.Наранбаатар и генеральный секретарь Э.Бадар-Ууган.

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