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Генпрокуратура расследует 20 дел о выводе активов из Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Генеральная прокуратура РК расследует более 20 дел по фактам вывода капитала из Казахстана.

Об этом в кулуарах правительства сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, комментируя работу по возвращению незаконно выведенных за рубеж средств, передает Orda.kz.

«Министерство финансов совместно с Национальным банком анализирует всю статистику, информацию. Мы передавали в Агентство по финансовому мониторингу (информацию – Прим. ред.) о восьми случаях. Они должны были провести досудебное расследование, а после, если возникнет необходимость, будут уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах 1 млрд долларов по восьми случаям. Также Генеральная прокуратура расследует более 20 уже заведённых уголовных дел. По ним сумма ущерба тоже оценивается примерно в 1 млрд долларов. Но более подробную информацию они могут дать сами», – сказал глава Минфина.

Ранее в АФМ сообщили, что ведомство расследует 7 уголовных дел по незаконному выводу средств из страны.

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