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В Кабуле прогремели три взрыва, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  В результате взрывов на территории школ в западной части Кабула погибли 6 человек и 11 пострадали. Об этом сообщает Тolonews со ссылкой на местную полицию.

«Три разных взрыва в старшей школе имени Абдула Рахима Шахида в 18 округе привели к жертвам среди наших соотечественников-шиитов», - говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее источник сообщал агентству, что в этой школе в кабульском районе Дашт-и-Барчи произошел взрыв. Погибло 6 человек и десятки получили ранения.

Перед этим взрыв прогремел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.

Агентство отмечает, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

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