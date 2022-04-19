В Кабуле прогремели три взрыва, есть погибшие

- Азия и мир, происшествия
- 16:16, 19 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - В результате взрывов на территории школ в западной части Кабула погибли 6 человек и 11 пострадали. Об этом сообщает Тolonews со ссылкой на местную полицию.
«Три разных взрыва в старшей школе имени Абдула Рахима Шахида в 18 округе привели к жертвам среди наших соотечественников-шиитов», - говорится в заявлении правоохранителей.
Ранее источник сообщал агентству, что в этой школе в кабульском районе Дашт-и-Барчи произошел взрыв. Погибло 6 человек и десятки получили ранения.
Перед этим взрыв прогремел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.
Агентство отмечает, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.
Footage: Two explosions killed and wounded over 30 people mainly students at an educational center in two different parts of the Kabul, the capital of Afghanistan.#aamajnews pic.twitter.com/U9sAsV3to3— Aamaj News (@aamajnews24) April 19, 2022