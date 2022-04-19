ООН заявила, что за сутки в соседние с Украиной страны прибыли более 85 тыс. беженцев

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CentralAsia (CA) - Более 4,98 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За сутки это число увеличилось более чем на 85 тыс., сообщило во вторник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 18 апреля число покинувших Украину достигло 4 980 589. За сутки границы соседних государств пересекли 85 921 человек.

По данным УВКБ, в Россию с 24 февраля по 18 апреля прибыли 535 842 беженца, в Польшу - 2 800 713, в Румынию - 750 693, в Венгрию - 465 598.