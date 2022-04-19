Минобороны Великобритании опубликовало карту сегодняшнего наступления России на восток Украины

CentralAsia (CA) - Министерству обороны Великобритании опубликовало карту сегодняшнего наступления российских войск на восток Украины.

«На приведенной ниже карте представлены последние данные разведки Министерства обороны США о ситуации в Украине на 19 апреля 2022 года», - говорится в сообщении.