В Ташкенте задержан и помещен в психбольницу школьный психолог, домогавшийся учениц

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте родители учениц одной из столичных школ обвинили школьного психолога в домогательстве. За правовой помощью в правоохранительные органы обратились, как минимум 5 родителей учениц. Данную информацию прокомментировали в Генеральной прокуратуре.

8 апреля по телефону доверия президента с заявлением обратилась мать одной из учениц с просьбой принять меры в отношении психолога средней школы № 158 гражданина А.Г., 1963 г.р.

По данному факту 13 апреля СО УКД ОВД Мирабадского района в отношении гражданина А.Г. было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 129 УК РУз (Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет).

Согласно сообщению правоохранительных органов Мирабадского района, в настоящее время подозреваемый задержан и помещен в психиатрический стационар города Ташкента для решения вопроса о его вменяемости.

По данным проекта Nemolchi.uz, к ним обратились родители учениц третьего и пятого классов ташкентской школы № 158. Они сообщили, что школьный психолог совершал развратные действия в отношении их девочек.

Одна из матерей заявила, что ее дочь, учащаяся третьего класса, рассказала о психологе в школе, который забирал по 2-3 человека с уроков и во время занятий прикасался к разным частям тела девочек.

«Он прикасался к разным частям тела девочек, поглаживал и даже гладил в области интимных мест. Говорил, что родителям не надо ничего рассказывать. Дочь сказала, что он это делал со многими девочками из третьего класса, но все боятся говорить родителям. Зная номера нескольких родителей, я сразу позвонила и сказала, чтобы они поговорили со своими детьми. Выяснилось, что это правда. Некоторые родители до сих пор об этом не знают», – отметила мама пострадавшей.

Другая родительница узнала от своей дочери пятого класса, что психолог забирал детей к себе на занятия и показывал картинки сексуального характера.

«Директор школы, послушав нас, предложила решить эти вопросы полюбовно, так как она не хотела скандала, чтобы рейтинг школы не упал. Она хотела решить эти вопросы через РайОНО, сказав, что психолога прислали оттуда к нам на работу. Мы настоятельно просили вызвать милицию, на что были разные отговорки, что мы его уволим по статье, что ему надо лечится, что ему не место в нашей школе. Психолог ничего не отрицал. Но недавно мы узнали, что директор уволила его по собственному желанию, а не по статье», – написала еще одна мама.

Родители отметили, что детям провели судебно-медицинскую экспертизу. Девочек на гинекологическом кресле осматривали двое взрослых мужчин.

«Мы туда съездили, и получили еще большую психологическую травму. Мой ребенок сильно плакал после всего этого, травма была в кабинете у психолога, так еще когда поехали проходить экспертизу», — заключила одна из родительниц.