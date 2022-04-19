Песков заявил об отсутствии реакции Кремля на просьбу Медведчука

// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (CA) - В Кремле не было реакции на просьбу главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука об обмене, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Никакой реакции на настоящий момент нет», — сообщил он.

Накануне, 18 апреля, Служба безопасности Украины опубликовала обращение Медведчука к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Политик попросил обменять его украинской стороной на «защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры».

Одновременно с публикацией СБУ телеканал «Россия 24» показал двух взятых в плен на Украине граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Эслина. Они попросили британские власти, в частности премьер-министра Бориса Джонсона, оказать содействие в их обмене на Медведчука.

Медведчук — кум Путина, российский президент — крестный отец его дочери. На Украине против Медведчука возбуждено несколько дел, политика обвинили в госизмене. С мая 2021 года он находился под домашним арестом, но спустя несколько дней после начала спецоперации, 27 февраля этого года, МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал.

12 апреля Зеленский заявил, что Медведчука задержали, и предложил обменять его на украинских военных. В Кремле на это ответили, что Медведчук не гражданин России и не имеет никакого отношения к спецоперации на Украине. «Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — отметил тогда Песков.

После этого жена Медведчука Оксана Марченко записала несколько видеообращений — к Путину, к Зеленскому и ряду других политиков. Она заявила, что ее муж согласен на обмен, и предложила обменять его на двоих британцев — Пиннера и Эслина. Об этих пленных, по словам Марченко, она узнала из СМИ.

В российском МИДе, комментируя предложение Марченко, отметили, что недавно посетивший Киев Джонсон «наверняка в курсе судьбы» пленных британцев. «Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.