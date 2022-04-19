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Шойгу заявил о последовательном освобождении ДНР и ЛНР российской армией
Серей Шойгу
Серей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы России последовательно реализуют свои задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает Би-би-си.

«Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», — заявил Шойгу, отметив, что эти задачи были поставлены перед армией верховным главнокомандующим.

Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.

По его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы «максимально затянуть» ход войны.

«Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», - сказал министр.

Шойгу в последнее время редко появляется на публике или делает какие-либо заявления. До коллегии последним сообщением от министра были переданные им 8 апреля соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В марте СМИ и комментаторы спекулировали на тему его здоровья, поскольку Шойгу давно не выступал публично. С 11 по 29 марта министра не появлялся перед камерами.

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