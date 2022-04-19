В Узбекистане, Турции, Грузии и Армении аренда жилья выросла из-за приезжих россиян - СМИ

CentralAsia (UZ) - В некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья из-за наплыва россиян существенно увеличилась стоимость аренды жилья. Наибольшее влияние на рост цен на аренду квартир и домов россияне оказали на такие страны, как Турция, Грузия, Армения и Узбекистан, пишет РБК.

Сейчас аренда жилья в Турции стоит в три-четыре раза дороже по сравнению с концом февраля 2022 года. Количество запросов от россиян, к примеру, в Анталье и Аланье увеличилось почти в четыре раза. Если в 2021 году в популярных среди русскоязычного населения районах Коньяалты или Муратпаша можно было снять квартиру 1 + 1 (совмещенная с гостиной кухня и спальня) за 2,5–4,5 тыс. лир (170-300 долларов) в месяц, то теперь те же лоты стоят 10–20 тыс. лир (680-1360 долларов).

Аналогичная ситуация наблюдается в Стамбуле, Измире, Фетхие и Бодруме.

Повышенный спрос вызвал не только рост цен на аренду, но и дефицит арендного жилья, а также проблемы для остальных арендаторов, которые не готовы платить такие деньги. Из-за стремительного роста цен появились запросы на аренду комнат в складчину, поскольку многие переезжают в Турцию без работы и серьезной финансовой подушки, рассчитывая устроиться на работу здесь.

Вследствие ажиотажного спроса многие арендаторы стали требовать оплату за несколько месяцев вперед, опасаясь, что арендаторы окажутся неплатежеспособными, рассказал «РБК-Недвижимости» партнер PR-агентства Kitov Agency Илья Китов, живущий в Турции уже более двух лет.

Спрос на аренду жилья в Грузии за последние полтора месяца вырос примерно в 1,5 раза, а это, в свою очередь, повлияло на существенное увеличение стоимости аренды квартир. Если в конце февраля этого года средняя стоимость месячной аренды в Тбилиси составляла около $300, то сейчас цены выросли до $450–500 за лот.

Примерно такие же темпы подорожания наблюдаются в Батуми, Кутаиси и Рустави, но ставка там ниже — $350 за месяц.

Всего же, по оценке местных властей, в Грузию из России приехало не менее 25 тыс. человек. По данным местной инвестиционной компании TBC Capital, основной рост как спроса, так и арендных ставок произошел в марте 2022 года, а совокупная выручка рынка съемного жилья в Тбилиси впервые превысила допандемийный уровень.

Арендный рынок Армении за последние полтора месяца пополнили не менее 15 тыс. россиян. Преимущество этой страны для арендаторов из России заключается в том, что здесь работают банковские карты «Мир» и возможен въезд по внутрироссийскому паспорту.

Неожиданно популярным у россиян стал Узбекистан, за последние полтора месяца в этой стране оказались не менее 5 тыс. человек. Это сразу сказалось на арендных ставках в Ташкенте. По данным местных риелторов, только за конец февраля — середину марта 2022 года цены на аренду в столице Узбекистана выросли в среднем на 15%.

Если же брать в качестве примера самые дешевые районы Ташкента — Сиргалинский, Алмазорский и Юнусабадский, — то однушки здесь стоили 3 млн сумов (300 долларов) в месяц, а сейчас — 3,39 млн сумов (около 400 долларов). В Яккасарайском и Мирабадском районах столицы Узбекистана цены сейчас колеблются от 5,65–11,3 млн сумов (500-1000 долларов) в месяц, что примерно на 17% больше, чем до 24 февраля.

По итогам первого квартала 2022 года средняя плата за аренду жилья по всей стране выросла на 0,9%. По данным Госкомстата Узбекистана, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо Ташкента, арендные ставки увеличились в Джизакской, Наманганской и Хорезмской областях.

По данным местных риелторов, дефицита предложения на арендном рынке пока нет. Но если приток россиян продолжится, то цены еще обязательно вырастут и объем предложения существенно сократится.

В начале марта 2022 года в Евросоюзе приостановили программы для граждан России, позволяющие получать гражданство (ПМЖ) и вид на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции, чаще всего в недвижимость. Такое решение приняли Греция, Чехия, Мальта, Португалия, Германия и другие. К странам Евросоюза присоединились США, Канада и Великобритания.