Посольства Казахстана, Таджикистана и Туркменистана в Киеве возобновили работу

CentralAsia (TM) - Посольство Туркменистана наряду с дипведомствами еще более десятка стран возобновило работу в Украине. Об этом сообщает МИД Украины на своей официальной странице в Facebook.

По данным внешнеполитического ведомства, в Киев по состоянию на 18 апреля вернулись дипломаты Евросоюза, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. «Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину», — подчеркивают в министерстве.

Кроме того, через несколько дней посольство Испании возобновит свою работу в Киеве.

В США пока не смогли назвать сроки открытия своего посольства в украинской столице.

Ранее Владимир Зеленский призвал дипломатов возвращаться в Украину. «Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – нормальная работа посольств, это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица. Не губернский город россии, а украинская столица», – сказал украинский президент.