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Ученые Узбекистана разработали мобильное устройство для быстрого анализа состояния здоровья

CentralAsia (UZ) -  Физико-технический институт Академии наук Узбекистана разработал малогабаритное мобильное устройство, позволяющее безреагентным методом за короткое время оценить общее количество билирубина в плазме крови, сообщает ИА «Дунё».

По данным Академии наук, использование данного устройства в семейных клиниках и мобильных лабораториях позволит быстро диагностировать работоспособность печени, являющейся главным органом, определяющим здоровье человеческого организма.

Одной из важных особенностей устройства ‑ его небольшой размер. Это позволяет использовать его в мобильных и полевых условиях, причем результаты по определению билирубина в крови можно получить быстро, без реагентов, дополнительных химикатов. Кроме того, разработка является энергоэффективной, а небольшие батареи питания также могут обеспечить его использование для работы в полевых условиях.

Устройство обладает возможностью сохранения до 100 результатов измерений.

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