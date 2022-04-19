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Автоконцерн GM решил окончательно уйти из России

CentralAsia (CA) -  Автоконцерн General Motors покидает российский рынок, дилеры уже получили уведомления, что поставок машин больше не будет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника.

По данным издания, GM уже начал увольнять сотрудников российского офиса.

General Motors может стать первым автомобильным брендом, который официально уйдет из России после начала боевых действий на Украине. Другие компании ранее заявляли лишь о приостановке своей работы.

11 марта 2022 года власти США объявили о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей. В этот список попадали все автомобили марки Cadillac и большие внедорожники Chevrolet (о прекращении продаж легковых моделей Chevrolet объявил еще в 2015 году).

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