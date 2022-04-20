Чемпионат Азии по борьбе в Улан-Баторе: борцы греко-римского стиля из Индии выиграли 3 бронзы в день открытия

CentralAsia (MNG) - Во вторник в Улан-Баторе в спорткомплексе «Буянт-Ухаа» стартовал чемпионат Азии по борьбе 2022 года.

В чемпионате принимают участие более 250 борцов греко-римского стиля и вольного стиля из 22 стран и регионов, включая Монголию, Японию, Иран, Индию, Узбекистан, Казахстан и Южную Корею, сообщили организаторы, добавив, добавив, что это мероприятие впервые проводится в Монголии за 21 год.

В памятный для Индии день на чемпионате Азии по борьбе трое из пяти выступавших борцов греко-римского стиля, в том числе Сунил Кумар, завоевали бронзовые медали в Монголии, во вторник.

Это уже второй раз, когда Сунил занимает подиум на чемпионате Азии, выиграв титул в весовой категории 87 кг в 2020 году. 23-летний спортсмен открыл огромный отрыв 5-0 в начале своего поединка за бронзу против монгол Батбаяр Лутбаяр и в конечном итоге выиграл за счет технического превосходства.

Это было после того, как он проиграл полуфинал за техническое превосходство Жалгасбаю Бердимуратову из Узбекистана. Он начал с победы 5-3 над японцем Масато Суми.

В весовой категории до 55 кг Арджун Халакурки победил Даваабанди Мөнх-Эрдэнэ со счетом 10-7 в плей-офф за бронзу. В четвертьфинале он проиграл казахстанцу Амангали Бекболатову. Арджун также выиграл бронзу на мероприятии 2020 года.

В весовой категории 63 кг Нирадж взял верх над Исломжоном Бахрамовым из Узбекистана со счетом 7-4 и занял подиум. Он вышел в плей-офф после поражения в четвертьфинале от будущего чемпиона Тынара Шаршенбекова из Кыргызстана.

Однако Саджан Бханвал упустил бронзу, когда его переиграл японец Кодай Сакураба в категории 77 кг.

Прем Кумар отказался от участия после поражения в первом квалификационном поединке в категории 130 кг со счетом 0:5 иранцу Амиру Мохаммадали Гасемимонджази.

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