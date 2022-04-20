Иранские борцы греко-римского стиля завоевали три медали в Монголии

Насер Гасем Ализаде

CentralAsia (MNG) - Иранские борцы греко-римского стиля завоевали три медали во вторник на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Улан-Баторе, Монголия.

Насер Гасем Ализаде завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг, победив Жалгасбая Бердимуратова из Узбекистана со счетом 3:1.

Иман Мохаммади также завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг после отказа сирийского борца Ахмада Аль Накдали.

В весовой категории 77 кг Ареф Хабиболлахи завоевал бронзовую медаль после того, как Ким Хёну из Южной Кореи выбыл из матча за третье место.

Чемпионат Азии по борьбе 2022 года — это 35-й чемпионат Азии по борьбе в многоборье, который пройдет с 19 по 24 апреля в Улан-Баторе, Монголия.

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