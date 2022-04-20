Мы также объявили о соглашении с Корпорацией аборигенов Yinhawangka, — Якоб Стаушольм

Якоб Стаушольм

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto публикует производственные результаты за первый квартал.

Главный исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаушольм сказал: «Мы добились заметного прогресса в течение квартала, начав подземную добычу на месторождении Оюу-Толгой после всеобъемлющего соглашения, достигнутого с правительством Монголии, завершили приобретение литиевого проекта Rincon в Аргентине и подписали рамочное соглашение по железорудному проекту Симанду в Гвинее. Все эти проекты согласуются с нашей стратегией выращивания материалов, необходимых для обезуглероживания мира.

сложным, что еще раз подчеркнуло необходимость повышения наших операционных показателей. Мы запустили еще семь развертываний системы безопасного производства Rio Tinto, опираясь на достижения предыдущих развертываний. По мере того, как мы наращиваем мощности Gudai-Darri, наш железорудный бизнес будет иметь более высокие производственные мощности и будет лучше подготовлен для производства дополнительных тонн смеси Pilbara во втором полугодии.

«Мы выпустили независимый отчет о нашей культуре на рабочем месте и выполняем все 26 рекомендаций, чтобы внести позитивные и долгосрочные изменения. Мы также объявили о соглашении с Корпорацией аборигенов Yinhawangka о новом совместно разработанном плане управления для обеспечения защиты важных социальных и культурных ценностей.

«Эти действия обеспечат, чтобы мы продолжали приносить акционерам привлекательную прибыль, поскольку мы инвестируем в поддержание и расширение нашего портфеля, являемся предпочтительным партнером и работодателем и продвигаем наши амбиции по достижению нулевых выбросов углерода».

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