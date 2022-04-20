Что такое Streamr DATAcoin, который позволяет использовать все типы информации в сети блокчейн?

CentralAsia (MNG) - StreamR DATAcoin Является одним блокчейн платформа предназначен для шифрования потоковых данных, позволяя людям свободно обмениваться цифровым контентом и связываться друг с другом посредством использования выделенной P2P-сети. Используя эту платформу, пользователи имеют возможность быстро создавать приложения в реальном времени, не тратя много времени и не обладая большими знаниями в области программирования.

Что же такое Streamr DATAcoin?

Streamr DATAcoin - это продукт, ориентированный на беспроблемный обмен данными и монетизацию этих данных. Он работает вне цепочки (например, у него нет собственной цепочки блоков), и его цель - работать с любой другой цепочкой блоков (например, Биткойн, Ripple), которой требуются его услуги. В настоящее время Streamr DATAcoin работает исключительно в сети Ethereum, что позволяет разработчикам использовать смарт-контракты для облегчения обмена данными между компьютерами и физическими лицами.

Все это сводится к тому, что Streamr DATAcoin - это площадка для публикации и использования данных пользователями. Надежда компании состоит в том, чтобы разрушить влияние крупного бизнеса на монетизацию данных с помощью их облачных сервисов (таких как Amazon и Google).

Рынок Streamr DATAcoin надеется предложить огромный объем данных для бесконечных вариантов использования. Машины могут передавать данные друг другу по всему миру, разработчики могут использовать систему для доступа к потокам данных для своих децентрализованных приложений (DApps), или отдельные пользователи могут просто вводить свои собственные показатели тренировки из своего Fitbit и предоставлять исследователям доступ к информации (на цена!) для учений.

Streamr DATAcoin представляет собой сеть вне блокчейна для монетизации и обмена данными.

По сути, сеть Streamr создаст новый рынок, в котором любой желающий сможет публиковать или потреблять данные.

Команда Streamr полагает, что их продукт сломает морально устаревший подход к монетизации данных, который установили крупные компании со своими облачными сервисами.

источник: krypto.mn

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