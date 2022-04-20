Экономическая реформа важна для Монголии, чтобы найти дорогу в шторм, — Андрей Михнев

Андрей Михнев

CentralAsia (MNG) - Представлен ежегодный экономический отчет Всемирного банка по Монголии. В отчете освещается следующая информация.

Экономика Монголии сократилась на 4,4 процента в 2020 году и быстро росла в первом квартале 2021 года. Однако экономический рост замедлился в последние три квартала предыдущего года, достигнув 1,4 процента в 2021 году.

Трудности при пересечении границы между Монголией и Китаем и негативные последствия российско-украинской войны, вероятно, замедлят экономический рост до 2,5% в этом году.

Мировые рыночные цены на основные экспортные товары Монголии относительно высоки, и правительство приняло обширные меры для поддержки доходов частных лиц и предприятий. Однако сбои на пограничных переходах препятствуют внешней торговле и логистике, замедляя экономический рост. В марте текущего года годовая инфляция достигла 14,4 процента, сократив реальные доходы населения и потребление.

Российско-украинская война увеличила внешний риск Монголии, увеличила спрос на иностранную валюту и сократила официальные валютные резервы.

Восстановление сектора услуг и добычи полезных ископаемых оказало значительное влияние на экономический рост в предыдущем году. Однако, согласно экономическому обзору, положительное влияние горнодобывающего сектора не превышало первого квартала 2021 года.

Что касается спроса, экономический рост был обусловлен ростом внутренних инвестиций, в том числе запасов в горнодобывающем секторе. Несмотря на некоторую государственную поддержку, частное потребление в 2021 году упало на 4 процента.

Препятствия для внешней торговли не только ограничили экспорт полезных ископаемых, но и нарушили поставку основных ресурсов и промежуточных продуктов для внутреннего производства.

«Мы сталкиваемся с серьезными вызовами, такими как замедление экономического роста, резкий рост инфляции, дисбаланс в бюджете и внешнем секторе, увеличение долговой нагрузки», — сказал постоянный представитель Всемирного банка в Монголии Андрей Михнев. «Экономическая нестабильность и риски предупреждают о необходимости корректировки макроэкономической политики», — сказал он.

Например, необходимо стабилизировать инфляцию в рамках среднесрочных целей денежно-кредитной политики, обеспечить независимость Банка Монголии, провести фискальную политику по снижению долгового бремени и сосредоточить социальное обеспечение только на целевых группах. Чтобы Монголия имела многокомпонентный и устойчивый экономический рост, необходимо безотлагательно провести структурные реформы».

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