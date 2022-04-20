В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

CentralAsia (UZ) - 20 апреля в 03:44 по Ташкентскому времени в Узбекистане ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане. Об этом сообщил Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Координаты землетрясения: 39,24 градусов северной широты; 70,69 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина 30 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 258 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Сохский район: 2-3 балла, 93 км.

Узбекистанский район: 2 балла, 123 км.

Бешарыкский район: 2 балла, 128 км.

Риштанский район: 2 балла, 132 км.

Фуркатский район: 2 балла, 140 км.

город Коканд: 2 балла, 145 км.

Учкуприкский район: 2 балла, 145 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.