В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

- Узбекистан, происшествия
- 9:41, 20 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - 20 апреля в 03:44 по Ташкентскому времени в Узбекистане ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане. Об этом сообщил Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Координаты землетрясения: 39,24 градусов северной широты; 70,69 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина 30 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 258 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Сохский район: 2-3 балла, 93 км.
Узбекистанский район: 2 балла, 123 км.
Бешарыкский район: 2 балла, 128 км.
Риштанский район: 2 балла, 132 км.
Фуркатский район: 2 балла, 140 км.
город Коканд: 2 балла, 145 км.
Учкуприкский район: 2 балла, 145 км.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.