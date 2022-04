Диетолог назвала удивительное воздействие бананов на иммунную систему человека

CentralAsia (CA) - По словам американского диетолога Сары Кроу, бананы способны в значительной мере укрепить иммунную систему человека и помочь сохранить здоровье в долгосрочной перспективе, сообщает портал Eat This, Not That

Ниже эксперт, рассказала об удивительных свойствах бананов и их воздействии на состояние иммунной системы человека.

1. Бананы могут уменьшить вероятность того, что вы подхватите грипп

Согласно исследованию 2020 года, результаты которого были опубликованы в журнале PNAS, банановый лектин – разновидность неперевариваемого белка, который связывается с сахарами, – способен бороться с различными штаммами вируса гриппа.

2. Бананы могут снизить риск развития колоректального рака

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, колоректальный рак является третьим наиболее распространенным типом рака среди мужчин и женщин в Соединенных Штатах, и именно эта разновидность рака занимает третье место по смертности.

Употребление в пищу продуктов, богатых резистентным крахмалом, таких как бананы, может помочь снизить риск развития этого типа рака. Согласно обзору исследований от 2013 года, результаты которого были опубликованы в журнале Current Opinion in Gastroenterology, резистентный крахмал эффективно уменьшает воспаление и может помочь снизить риск развития колоректального рака.

3. Бананы могут придать заряд бодрости и поддержать вашу иммунную систему после тренировок

Ищете идеальный продукт, который сможет подпитывать вас во время тренировок и укрепит вашу иммунную систему? Вместо протеинового батончика возьмите банан. Согласно исследованию 2012 года, результаты которого были опубликованы в журнале PLOS One, у людей, которые съедали банан перед 75-километровым велосипедным заездом на время, реакции ослабления иммунной системы на энергичные упражнения были выражены в меньшей степени. Кроме того, ученые зафиксировали более низкие уровни воспаления и окислительного стресса, вызванного физическими упражнениями.

4. Бананы могут снизить риск развития постоперационных осложнений

Резистентный крахмал, который содержится в бананах, может стать вашим секретным оружием, когда речь зайдет о предотвращении неблагоприятных послеоперационных последствий, таких как реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Исследование 2016 года, опубликованное в журнале Nature Immunology, показало, что резистентный крахмал, который содержится в бананах, может оказывать положительное воздействие на бактерии в пищеварительном тракте человека, тем самым снижая риск РТПХ.

5. Бананы могут способствовать улучшению состояния вашего кишечника

Подавляющее большинство ваших иммунных клеток живут в пищеварительном тракте, поэтому здоровье кишечника имеет первостепенное значение, когда речь идет о сохранении здоровья. К счастью, бананы могут способствовать поддержанию здорового баланса полезных бактерий в кишечнике, таким образом оказывая вашей иммунной системе серьезную поддержку.

В статье 2017 года, опубликованной в журнале mBio Американского общества микробиологии, говорится, что резистентный крахмал, который содержится в бананах, может способствовать росту полезных кишечных бактерий, а также повышать интенсивность липидного метаболизма.