В Узбекистане 36% семей назвали свое экономическое положение хорошим

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 36 процентов семей считают свое экономическое положение хорошим. Это следует из исследования, проведенного в течение трех месяцев помощниками хокимов в городах и районах Узбекистана. Всего изучено 6,9 млн домохозяйств, в которых проживает порядка 35,3 млн узбекистанцев.

Данные цифры были озвучены в ходе совещания президента Шавката Мирзиёева по вопросам обеспечения занятости населения. Всего по результатам изучения выделено 4 категории семей: 11% - с низким доходом, 47% - нуждающиеся в дополнительном доходе к постоянному, 6% – нуждающиеся в социальной защите и 36% - семьи с хорошим экономическим положением. Таким образом, адресную работу необходимо вести с 64 процентами населения.

На реализацию 50 тысяч проектов семейного предпринимательства выделены кредиты на сумму 1,3 трлн сумов ($115,5 млн), а также субсидии в размере 20 млрд сумов.

В результате в регионах наладили деятельность 47 тысяч новых предпринимателей, запущено 8 тысяч малых промышленных и сервисных проектов, восстановлены и увеличены мощности 2,5 тысячи предприятий.

Глава Узбекистана подчеркнул, что в истории Узбекистана впервые говорится о таких больших цифрах на практике.