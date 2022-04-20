В Казахстане на 14 часов отключили телевидение и радио

CentralAsia (KZ) - На сетях телерадиовещания проведут плановые профилактические работы и временно отключили эфир, передает Национальный оператор "Казтелерадио".

"20 апреля 2022 года с 03.00 до 17.00 (по времени Нур-Султана) будут проводиться плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.

"Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные плановые профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств", - пояснили в "Казтелерадио", принеся извинения казахстанцам за временные неудобства.

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