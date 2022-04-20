МВФ понизил прогноз роста мировой экономики из-за конфликта на Украине

CentralAsia (CA) - Боевые действия на Украине негативно сказались на глобальном экономическом росте. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), представленным во вторник, в этом году он будет на 0,8% меньше, чем ожидалось, передает Еuronews.

По словам главного экономиста МВФ Пьер-Оливьера Гуринша, особенно сильно это затронет беднейшие страны, и может свести на нет наметившееся после пандемии восстановление экономики.

«Мы пересмотрели прогноз глобального экономического роста, сделанный в январе, в сторону понижения – до 3,6%, как в текущем, так и в следующем году. Это прямое следствие войны на Украине и санкций в отношении России, при этом обе страны, по прогнозам, столкнутся с резким спадом» - сказал он.

Жёсткие санкции, введённые странами Запада против Москвы привели к резкому подорожанию углеводородов. Согласно докладу МВФ, в этом году цена на нефть вырастет почти на 55% по сравнению с предыдущим годом, а на газ – на 147%.

В докладе отмечается и ожидаемый дефицит и рост цен продовольствия, от чего также сильнее всего пострадают развивающиеся страны.