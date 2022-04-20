Алматинский батыр сдвинул с места военный самолет и попал в книгу рекордов Казахстана. Видео

CentralAsia (KZ) - Казахстанский силач Алмат Жуманов, который ранее протащил вагон, замахнулся на новый рекорд. Алматинский батыр попытался сдвинуть с места самолёт массой 24,5 тонны, передает Almaty.tv.

Алматинскому силачу не удалось потянуть воздушное судно с первого раза. Лишь с пятой попытки «Казахский титан» достиг поставленной задачи. Он сдвинул с места военно-транспортный самолёт АН-72 на 1 метр.

Представители Казахстанской книги рекордов зафиксировали движение самолета и подтвердили установление рекорда.

«Люди тянут автомобили, локомотивы, груженные вагоны. Но сегодня мы впервые в Казахстане фиксируем рекорд передвижения самолета», - отметил официальный представитель Казахстанской книги рекордов Бакытжан Тастулеков.

По словам рекордсмена Алмата Жуманова, он уже двигал этот самолет 22 марта.

«Тогда мне его удалось протащить на 6 метров. К сожалению, тогда я не приглашал представителей Книги рекордов и потому фиксации рекорда не было. Увы, в этот раз повторить проделанное не удалось, я думаю из-за травмы, которую перенес. Но я все же рад, что мое имя вписано в отечественную Книгу рекордов. Теперь передо мной стоят новые цели», - сказал он.

Следующая цель казахского титана - сдвинуть 300-тонный железнодорожный состав.

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