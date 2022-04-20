Российские войска продолжают наступать на восток Украины, - Генштаб ВС

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Войска РФ продолжают наступательные действия на востоке, а также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам «военной и гражданской» инфраструктуры по всей территории Украины. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 20 апреля.

По данным Генштаба, к югу от Изюма российские войска атаковали села Сулиговка и Дибровное в нескольких километрах от границы Донецкой области.

Также сообщаются, что продолжаются бои вокруг Кременной и Торского в Луганской области. Со стороны Кременной войска РФ намереваются наступать на Лиман (Донецкая область).

По данным Генштаба ВСУ, идет наступление РФ с целью продвинуться вглубь Попасной.

На юге Донецкой области бои идут у границ региона западнее Волновахи и до Великой Новоселки (Ровнополь и Сторожевое).

Генштаб ВСУ сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях российские войска активных действий не предпринимали.

«Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь», - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении войска РФ осуществляют перегруппировку и пополнение запасов. Продолжают частичную блокировку Харькова.

На Южнобугском направлении российская армия сосредотачивает основные усилия на удерживании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций украинских войск. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка.

«В дальнейшем российские войска продолжат оказывать огненное влияние на позиции украинских войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области», - сообщает Генштаб.

Также сообщается, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 российских атак, уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.