В Ташкенте обсуждают складывающуюся в Центральной Азии наркообстановку

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 20 апреля под председательством узбекской стороны началось 12-е Совещание руководителей компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В совещании участвуют представители Бюро по контролю за наркотиками Индии, Министерства внутренних дел Казахстана, Министерства общественной безопасности Китая, Министерства внутренних дел Кыргызстана, Министерства по контролю над наркотическими средствами Пакистана, Министерства внутренних дел России, Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

Как ожидается, в ходе Совещания сторонами будет дана оценка результатам сотрудничества совместной работы после подписания Соглашения между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 17 июня 2004 года, в особенности с момента запуска в 2009 году трехуровневого механизма антинаркотического сотрудничества компетентных органов государств-членов ШОС.

В соответствии с программой планируется выступление глав делегаций за дальнейшее практическое взаимодействие в рамках Соглашения между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Антинаркотической стратегии Шанхайской организации сотрудничества на 2018-2023 годы, Программы действий по ее выполнению, а также укрепление взаимодействия компетентных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, проведения мероприятий по профилактике и лечению больных наркоманией.

По итогам мероприятия ожидается подписание Протокола.

13-е Совещание будет проведено в Индии в 2023 году.