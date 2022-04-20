Между Таджикистаном и Казахстаном увеличат количество авиарейсов

CentralAsia (TJ) - Между Казахстаном и Таджикистаном будет увеличено количество регулярных пассажирских рейсов, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.

С 25 апреля таджикская авиакомпания Somon Air планирует увеличить количество полетов из Душанбе в Алматы с 1 до 2 рейсов в неделю на воздушных судах типа Боинг-737.

С 1 мая казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» планирует увеличить количество рейсов между Душанбе и Алматы с 1 до 3 рейсов в неделю и с 1 июня – с 3 до 4 рейсов в неделю на воздушных судах типа А320.

Общее количество полетов между странами достигнет 6 рейсов в неделю.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что с 29 апреля 2022 года белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в города Нур-Султан и Алматы. Рейсы по маршруту Минск – Нур-Султан планируется увеличить с 5 до 7 в неделю, по маршруту Минск – Алматы - с 3 до 7.

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