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ВВП Узбекистана на душу населения составил $420

CentralAsia (UZ) -  ВВП Узбекистана с января по март увеличился на 5,8%, сообщает Госкомстат.

По предварительным данным, в январе-марте 2022 года валовой внутренний продукт Узбекистана в действующих ценах составил 162,8 трлн сумов, то есть увеличился на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В январе-марте 2022 года ВВП на душу населения в текущих ценах составил 4,604 млн сумов ($420), увеличившись на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее АБР спрогнозировал замедление роста ВВП Узбекистана.

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