Узбекистан предложил компании Microsoft открыть офис разработки в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - На встрече с представителями компании Microsoft министр по развитию информационных технологий и коммуникаций РУ Шерзод Шерматов предложил открыть в Ташкенте Офис разработки компании, сообщает 19 апреля пресс-служба министерства.

«Со стороны Мининфокома было предложено открыть офис разработки компании [Microsoft] в Узбекистане», — отмечено в сообщении.

Встреча проходила в формате онлайн. Кроме представителей Microsoft, во встрече приняли участие представители Американо-Узбекской торговой палаты и посольства Узбекистана в США.

На встрече обсуждались вопросы привлечения молодежи в процесс подготовки квалифицированных кадров, а также актуальные и перспективные направления сотрудничества с корпорацией.

Мининфоком инициировал встречу в рамках исполнения поручения президента Узбекистана о превращении Узбекистана в региональный IT-центр.