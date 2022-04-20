Российские войска, по-видимому, пытаются провести широкое окружение украинских войск по осям от Изюма на юго-восток и от Донецка на север, - ISW

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - Российские и украинские официальные лица объявили, что следующий этап российского вторжения в Украину начался 19 апреля. Об этом пишет Американский Институт изучения войны по состоянию на 5:30 вечера по восточному времени 19 апреля.

Российские войска провели интенсивные артиллерийские и воздушные бомбардировки многих районов вдоль линии фронта от Изюма до Николаева, но относительно мало наземных наступательных операций. Российские силы продолжают получать подкрепления личным составом и техникой, а также возможности командования и управления и материально-технического обеспечения, даже несмотря на то, что они проводят воздушную и артиллерийскую подготовку и некоторые механизированные наступления.

Российские военные не в полной мере создали условия для крупномасштабной наступательной операции, пишет институт. У российских военных не было достаточно времени, чтобы восстановить силы, выведенные из битвы за Киев, и должным образом подготовить их к новому наступлению на востоке. Российские военные, похоже, все еще наращивают материально-техническое обеспечение и возможности командования и управления, даже когда они начинают следующий раунд крупных боевых действий, утверждает институт.

Российские войска, по-видимому, пытаются провести широкое окружение украинских войск по осям от Изюма на юго-восток и от Донецка на север, даже когда они продвигаются на запад от Попасной и позиций к северу от Северодонецка. Российские наземные наступления за последние 24 часа произошли в районе Изюма, Кременной (к северу от Северодонецка) и из Донецка в направлении Авдеевки. Только продвижение к Кременной и, возможно, через нее привело к значительному прогрессу. Окружение такого масштаба, вероятно, заняло бы значительное время, чтобы завершить борьбу с украинским сопротивлением. Даже если бы российские военные завершили такое окружение и поймали в ловушку большую концентрацию украинских сил в одном или нескольких очагах, украинские защитники, вероятно, смогли бы продержаться в течение значительного периода и вполне могли бы вырваться.

В качестве альтернативы российские военные могут попытаться завершить несколько небольших окружений одновременно, каждое из которых захватывает меньшее количество украинских сил и, следовательно, требует меньше времени для завершения, а затем сокращения. Координация таких операций сложна и выходит за рамки возможностей планирования и выполнения, которые российская армия продемонстрировала в конфликте до сих пор.

Украинские силы продолжают защищать части комплекса «Азовсталь» в Мариуполе, но российские официальные лица и СМИ собираются в городе и его окрестностях, вероятно, готовясь объявить о победе в ближайшие дни, независимо от того, продолжаются боевые действия или нет.

Ключевые выводы института

Сообщается, что началась следующая фаза российского наступления на востоке Украины, в основном с артиллерийских и воздушных бомбардировок, поддерживающих несколько небольших наземных наступлений.

Российские официальные лица и СМИ, вероятно, готовятся объявить о победе в Мариуполе в ближайшие дни, возможно, до того, как украинские силы на заводе «Азовсталь» будут полностью разгромлены.

Российские военные, возможно, пытаются осуществить единое широкое окружение украинских войск от Изюма до Донецка или серию небольших окружений в пределах этой дуги. Еще слишком рано оценивать предполагаемую российскую схему маневра.

Поспешность, с которой перемещаются российские войска, может поставить под угрозу успех их операций.