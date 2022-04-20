Российские войска, по-видимому, пытаются провести широкое окружение украинских войск по осям от Изюма на юго-восток и от Донецка на север, - ISW

- Азия и мир, политика
- 13:10, 20 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Российские и украинские официальные лица объявили, что следующий этап российского вторжения в Украину начался 19 апреля. Об этом пишет Американский Институт изучения войны по состоянию на 5:30 вечера по восточному времени 19 апреля.
Российские войска провели интенсивные артиллерийские и воздушные бомбардировки многих районов вдоль линии фронта от Изюма до Николаева, но относительно мало наземных наступательных операций. Российские силы продолжают получать подкрепления личным составом и техникой, а также возможности командования и управления и материально-технического обеспечения, даже несмотря на то, что они проводят воздушную и артиллерийскую подготовку и некоторые механизированные наступления.
Российские военные не в полной мере создали условия для крупномасштабной наступательной операции, пишет институт. У российских военных не было достаточно времени, чтобы восстановить силы, выведенные из битвы за Киев, и должным образом подготовить их к новому наступлению на востоке. Российские военные, похоже, все еще наращивают материально-техническое обеспечение и возможности командования и управления, даже когда они начинают следующий раунд крупных боевых действий, утверждает институт.
Российские войска, по-видимому, пытаются провести широкое окружение украинских войск по осям от Изюма на юго-восток и от Донецка на север, даже когда они продвигаются на запад от Попасной и позиций к северу от Северодонецка. Российские наземные наступления за последние 24 часа произошли в районе Изюма, Кременной (к северу от Северодонецка) и из Донецка в направлении Авдеевки. Только продвижение к Кременной и, возможно, через нее привело к значительному прогрессу. Окружение такого масштаба, вероятно, заняло бы значительное время, чтобы завершить борьбу с украинским сопротивлением. Даже если бы российские военные завершили такое окружение и поймали в ловушку большую концентрацию украинских сил в одном или нескольких очагах, украинские защитники, вероятно, смогли бы продержаться в течение значительного периода и вполне могли бы вырваться.
В качестве альтернативы российские военные могут попытаться завершить несколько небольших окружений одновременно, каждое из которых захватывает меньшее количество украинских сил и, следовательно, требует меньше времени для завершения, а затем сокращения. Координация таких операций сложна и выходит за рамки возможностей планирования и выполнения, которые российская армия продемонстрировала в конфликте до сих пор.
Украинские силы продолжают защищать части комплекса «Азовсталь» в Мариуполе, но российские официальные лица и СМИ собираются в городе и его окрестностях, вероятно, готовясь объявить о победе в ближайшие дни, независимо от того, продолжаются боевые действия или нет.
Ключевые выводы института
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Сообщается, что началась следующая фаза российского наступления на востоке Украины, в основном с артиллерийских и воздушных бомбардировок, поддерживающих несколько небольших наземных наступлений.
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Российские официальные лица и СМИ, вероятно, готовятся объявить о победе в Мариуполе в ближайшие дни, возможно, до того, как украинские силы на заводе «Азовсталь» будут полностью разгромлены.
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Российские военные, возможно, пытаются осуществить единое широкое окружение украинских войск от Изюма до Донецка или серию небольших окружений в пределах этой дуги. Еще слишком рано оценивать предполагаемую российскую схему маневра.
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Поспешность, с которой перемещаются российские войска, может поставить под угрозу успех их операций.