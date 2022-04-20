На Босфоре приостановили судоходство, - СМИ

// Анадолу.

CentralAsia (CA) - Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях. Об этом пишет агентство Анадолу со ссылкой на Главное Управление береговой охраны Турции.

Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлен 20 апреля с 02:00 по местному времени, а с юга на север — с 06:15, говорится в сообщении.

Информации о том, когда движение по проливу вернется в нормальное русло, пока не поступало.

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