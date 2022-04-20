Достигнута предварительная договоренность об эвакуации 6 тыс. человек из Мариуполя, - Би-би-си

- Азия и мир, политика
- 13:53, 20 апреля 2022
- Просмотров: 311
CentralAsia (CA) - Украинским властям удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя, пишет Би-би-си со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.
Речь идет о о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей.
Колонна будет двигаться из Мариуполя в Запорожье.
Мэр Вадим Бойченко, покинувший Мариуполь, уточнил, что пока речь идет о предварительных планах: «Нужно еще поработать, чтобы коридор состоялся — то, что мы сегодня слышим о 90 автобусах и 6 тысячах граждан, которые смогут доехать до Запорожья, - это предварительно».
«В городе сейчас осталось более 100 тыс. человек, которые ждут эвакуацию. Где-то в течение часа станет ясно, состоится ли маршрут и поедут ли автобусы заполненными, а не пустыми», - сказал он.