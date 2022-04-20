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Достигнута предварительная договоренность об эвакуации 6 тыс. человек из Мариуполя, - Би-би-си
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Украинским властям удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя, пишет Би-би-си со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.

Речь идет о о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей.

Колонна будет двигаться из Мариуполя в Запорожье.

Мэр Вадим Бойченко, покинувший Мариуполь, уточнил, что пока речь идет о предварительных планах: «Нужно еще поработать, чтобы коридор состоялся — то, что мы сегодня слышим о 90 автобусах и 6 тысячах граждан, которые смогут доехать до Запорожья, - это предварительно».

«В городе сейчас осталось более 100 тыс. человек, которые ждут эвакуацию. Где-то в течение часа станет ясно, состоится ли маршрут и поедут ли автобусы заполненными, а не пустыми», - сказал он.

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