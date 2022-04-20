В Узбекистане по одной дозе вакцины от коронавируса получили более 20 млн населения

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 19 апреля этого года использовано 125 869 доз вакцин от COVID-19, сообщил Минздрав.

Из них в первую фазу вакцинированы 13 147 человек, во вторую – 11 254 человека, в третью – 101 468 человек.

На сегодняшний день в Узбекистане использована 50 428 831 доза вакцин. На первом этапе вакцинированы 20 105 829 человек, на втором – 16 156 835 человек, третьем – 14 166 167 человек.

Лидеры по вакцинации за 19 апреля: Самаркандская область (14 783 дозы), Ташкентская область (12 271 доза), Кашкадарьинская область (11 639 доз).

В Узбекистане разрешены к применению следующие вакцины от коронавируса: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, Спутник-V, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinovac и Спутник-Лайт.

По данным Госкомстата, на 1 января 2022 года постоянное население Узбекистана достигло 35 млн 271 тыс. 276 человек.