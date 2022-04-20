США передали погранвойскам Узбекистана автомобили Toyota Hilux и Fortuner на $2 млн

CentralAsia (UZ) - Посол США в Узбекистане Дэниэл Розенблюм передал 50 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner Пограничным войскам Службы государственной безопасности Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

Заместитель командующего ПВ СГБ полковник Бахтияр Мансуров принял автомобили от лица Погранвойск. В церемонии передачи также приняли участие представители Министерства иностранных дел Узбекистана. Автомобили передаются в рамках Фонда по нераспространению и разоружению, финансируемого Государственным департаментом. Автомобили оцениваются в 2,25 миллиона долларов США и являются частью помощи, оказываемой Соединенными Штатами Узбекистану в области безопасности.

«С 2001 года когда Соединенные Штаты и Узбекистан впервые подписали Соглашение в области обороны и предотвращения распространения оружия массового поражения, две наши страны выступают как полноправные партнеры, противодействуя распространению опасных ядерных, биологических, химических и радиологических материалов, а также укрепляя безопасность границ. Сегодня мы рады отметить очередной этап нашего сотрудничества, и мы надеемся, что передаваемые автомобили улучшат возможности Погранвойск по охране государственной границы Узбекистана, патрулированию «зеленой границы» и позволят оперативно реагировать на пограничные инциденты», - отметил посол Розенблюм в своем выступлении.

Фонд нераспространения и разоружения (ФНР), созданный в 1994 г., позволяет Правительству США оперативно реагировать на непредвиденные или сложные ситуации в области нераспространения и разоружения, требующие срочного решения. ФНР обладает опытом в развитии стратегий, проведении переговоров, управлении программами, финансовых операциях и осуществлении контрактов, что обеспечивает выполнение работы наиболее надежным, безопасным и экономичным способом.