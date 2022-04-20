Минобороны России сообщило об ударах по 1053 военным объектам Украины

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по 1053 военным объектам на территории Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В результате, по данным ведомства, уничтожены 910 опорных пунктов и «районов сосредоточения живой силы противника», 106 огневых позиций артиллерии, 31 пункт управления и шесть складов горюче-смазочных материалов.

За ночь ВКС России нанесли удары по 73 украинским объектам, в том числе четырем пунктам управления и четырем складам боеприпасов, и уничтожили шесть танков, девять бронемашин и батарею 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», заявил он.

По словам Конашенкова, российские средства противовоздушной обороны сбили две тактические ракеты Украины «Точка-У» и шесть беспилотников.