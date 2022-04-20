Президент Узбекистана за день уволил более 30 чиновников

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видеоконференции 19 апреля, посвященной повышению эффективности махаллинской системы и занятости, уволил 36 руководителей.

По словам руководителя пресс-службы президента Шерзода Асадова, на встрече уволены 1 глава района, 1 глава города, 12 первых заместителей района, 2 первых заместителя города, 2 районных прокурора и 2 прокурора города, 2 начальника районных отделов внутренних дел, 1 начальник райотдела внутренних дел, 4 начальника районной налоговой службы и 11 начальников республиканского налогового управления.

Согласно сообщению, накануне в ходе видеоконференции президент Мирзияев встретился с главой Ташкента Джахангиром Артикходжаевым и вынес ему строгое предупреждение, в том числе его первому заместителю и начальнику налоговой службы, а также поручил рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым постам первых заместителей хокимов Ферганской и Хорезмской областей.