Российская армия потеряла 171 самолет и 815 танков, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:18, 20 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 20 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 20 900 человек,
танков ‒ 815,
боевых бронированных машин ‒ 2087,
артиллерийских систем – 391,
РСЗО - 136,
средства ПВО - 67,
самолетов – 171,
вертолетов – 150,
автомобильной техники - 1504,
корабли /катера - 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 165.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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