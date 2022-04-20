Российская армия потеряла 171 самолет и 815 танков, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 20 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 20 900 человек,

танков ‒ 815,

боевых бронированных машин ‒ 2087,

артиллерийских систем – 391,

РСЗО - 136,

средства ПВО - 67,

самолетов – 171,

вертолетов – 150,

автомобильной техники - 1504,

корабли /катера - 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 165.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.