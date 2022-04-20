В Казахстане после самосожжения вкладчицы арестованы подозреваемые по делу о финпирамиде

CentralAsia (KZ) - Полиция Алматы 20 апреля сообщила, что взяла под стражу вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова по делу компании Mudarabah Capital, в деятельности которой следствие усматривает признаки финансовой пирамиды.

Полицейский пресс-релиз, в котором не уточняется, на какой срок взяты под стражу подозреваемые, появился спустя около недели после инцидента с самосожжением вкладчицы в столице, передает КазТаг.

Пресс-служба городского суда Алматы сегодня сообщила, что следственный суд заменил Туребеву и Шерниязу меру пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток. В суде заявили, что органом следствия не были представлены материалы, дающие основания для санкционирования ареста на два месяца. «В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье, орган следствия вправе обратится с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей», — говорится в сообщении пресс-службы суда Алматы.

11 апреля алматинка Багила Досмаилова, недовольная ходом следствия по данному делу, облила себя горючей жидкостью и подожгла себя перед зданием МВД в Нур-Султане. Ее удалось спасти. Женщина была доставлена в больницу с ожогами. Ранее она заявила, что заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов «торопится с закрытием уголовного дела». Она также требовала привлечь к ответственности вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, которые, по данным следствия, рекламировали компанию Mudarabah Capital.

По данным департамента полиции Алматы, Туребаев и Шерниязов были признаны подозреваемыми по уголовному делу. Расследование проводит следственное управление департамента полиции Алматы по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

Информация о том, что известные вайнеры стали фигурантами дела о финансовой пирамиде, появилась в СМИ в феврале. Туребаев и Шерниязов были отпущены под залог. Вайнер Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск. По версии следствия, вайнеры участвовали в рекламе Mudarabah Capital и получали доход как ее совладельцы. Незадолго до информации о его взятии под стражу Туребаев записал видео, в котором заявил, что находится на свободе, а также заверил, что сам является потерпевшим и не получал прибыли от деятельности компании, пишет КазТАГ.

«Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО ASTEX.KZ, ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой», — сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов. По версии следствия, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных компаний с физическими и юридическими лицами заключали договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.

«Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше пяти миллиардов тенге в ТОО ASTEX.KZ от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО MUDARABAН CAPITAL», — заявили в полиции Алматы.

Багила Досмаилова, признанная потерпевшей по делу, накануне самосожжения опубликовала на своей странице в Instagram'e пост, где просит винить в ее смерти заместителя начальника департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова. Полиция Нур-Султана сообщила, что по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Местные СМИ сообщали, что семья Досмаиловой вложила в структуру 20 миллионов тенге.

8 апреля вкладчики проводили пикет у здания департамента полиции Алматы. Они обвинили сотрудников сил безопасности в необъективности при расследовании дела. Протестующие требовали передать дело в антикоррупционную службу и следственный департамент МВД.

После инцидента с самосожжением Рустам Абдрахманов написал в Facebook’e, что по данному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск. Кроме того, шесть подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих следственный суд санкционировал меру пресечения «залог» – среди них были вайнеры. Еще двое — под «домашним арестом», один — под подпиской о невыезде.

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